Новости » В Представительстве Чувашии состоялась презентация книг чувашских писателей и поэтов

3 сентября в полномочном представительстве Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации прошла презентация новинок Чувашского книжного издательства. Ценителей национальной литературы познакомили с книгами об истории, культуре и традициях чувашского народа, сборниками для детей и подростков, художественными произведениями чувашских писателей и поэтов.

Генеральный директор Чувашского книжного издательства Светлана Каликова рассказала о юбилейном альбоме «Чувашия древняя и вечно молодая», красочных изданиях «Этно‒Я‒Futurum» Георгия Фомирякова, «Материальная и духовная культура суваро-булгар – предков чувашей» Юрия и Сергея Ювенальевых, «Традиционная и современная чувашская кухня», «Чувашская вышивка», книге-игре с веселыми заданиями и настольной игрой «Путешествие по Чувашии», сборнике стихотворений «Чувашия родная».

Приглашенным гостем выступила писательница Галина Белгалис. В рамках мероприятия она презентовала собравшимся книгу «Право на улыбку». Сборник ее рассказов был издан в Чувашском книжном издательстве в этом году. Он повествует о непростых отношениях подростков, молодых людей, только вступивших на жизненный путь. Автор уверена, что лишь в атмосфере взаимопонимания, сочувствия и доверия друг к другу человек может развиваться, исправлять свои ошибки, творить и созидать. Эта основополагающая мысль заложена во всех произведениях автора.

По материалам Чувашского книжного издательства