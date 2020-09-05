Сегодня, 5 сентября 2020 г., глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов и глава Красноармейского района Валерий Петров посетили торжественное открытие нового храма Преподобного Серафима Саровского в селе Большая Шатьма Красноармейского района.

Отметим, что православные верующие жители Большешатьминского сельского поселения в 2014 году начали строить в селе Большая Шатьма храм в честь Преподобного Серафима Саровского. В течение пяти лет строится храм на основе добровольного участия самих жителей и денежных пожертвований населения, земляков.

10 июля 2014 года в с. Большая Шатьма Красноармейского района рядом с разрушенной церковью началось строительство нового храма. Первая церковь – Церковь Богоявления Господня с. Большая Шатьма - на этом месте была построена в 1752 году. Она была деревянная, однопрестольная малых размеров. В 1832 году старая церковь была разобрана, в караулке открыто приходское училище. Первым законоучителем был священник А.В.Краснов (в 1833-1839гг). Закладка фундамента каменной церкви состоялось еще в сентябре 1824 года в присутствии архиепископа Амвросия. Церковь построена на средства прихожан в 1828 году, она была двухпрестольная, каменная. Собрано по 6 коп с ревизской души. Кирпичи для строительства церкви обжигали в местном карьере. В церковных книгах и документах село Большая Шатьма называлось «Тинсарино» и «Богоявленское». В разные годы священниками служили Ф,С, Стефанов, С.М.Марков, А.В.Краснов (в 1833-1839гг), А.И.Архангельский (в 1839-1851гг), И.С.Элтнепов (в1851-1870гг), Н.А.Архангельский и др. Большешатьминский приход состоял из населенных пунктов трех обществ: Тинсаринского, Байрашевского (Шор-Байраш, Шапкино, Мартынкино) и Босаевского (Шор-Босай, Канаси, Тиуши, Энехмет). Церковь закрыта в 1935 году, здание разобрано в конце 50-х гг. По средам в селе собирался базар (юн пасаре, пуп пасаре), ежегодно в среду проводился церковный праздник всего прихода – «Юн пуххи» в честь Вознесения Господня – переходящее празднование в сороковой день после пасхи, один из двунадесятых христианских праздников, установленный в воспоминание вознесения Христа на небеса.

Инициаторами строительства храма выступили члены Совета ветеранов и старосты деревень Большешатьминского сельского поселения. Вопросы строительства неоднократно обсуждались на сходах граждан, а на итоговой конференции Большешатьминского сельского поселения была избрана инициативная группа – церковный совет, и был объявлен сбор добровольных пожертвований на строительство храма Преподобного Серафима Саровского.

На месте строительства храма побывали старосты Канашской епархии Владимир и Егор, отец Сергий. Священнослужитель храма Рождества пророка Предтечи и крестителя господня Иоанна с. Красноармейское благословил строительство храма и освятил место будущей храма.

Настоятелем храма Преподобного Серафима Саровского является Владимир Краснов.

Стефан, епископ Канашского и Янтиковского выразил слова благодарности главе администрации Красноармейского района Александру Кузнецову, главе Красноармейского района Валерию Петрову и члену Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Вадиму Николаеву за усердные труды во славу Святой Церкви.

Александр Кузнецов подарил храму Икону «Покров Пресвятой Богородицы». Икона «выражает безграничную любовь Божией Матери к нам. Пречистая Дева предстает шагающей по облакам, а в руках ее развивается покров-символ Ее заступничества и моления о судьбе человеческого рода. Испытав в земные годы множество тяжких страданий и лишений, Божья Матерь, тем не менее, не судит людей за распятие Ее Сына, но напротив молит Его о даровании каждому христианину прощения и вечной жизни.

Молятся о заступничестве и милости Божией Матери, о ниспослании любви, терпения, благодушия и исполнении желаний. Женщины, почитая день Покрова Пресвятой Богородицы, обращают к ней свои молитвы и просьбы- сохранить жизнь и здоровье близких, защитить мужей и детей от врагов видимы и невидимых. Молитва перед этой иконой Божией Матери укрепляет в вере, защищает от зла, дарует долготерпение.