Новости » Давайте, будем вместе

Не успели высохнуть чернила с подписями ответственных лиц под Комплексной программой социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы, как сразу же развернулась масштабная работа по ее реализации. Более того, выполнение некоторых положений программы уже шло параллельно с процессом обсуждения ее проекта.

В республике с назначением врио главы Чувашии Олега Николаева создалась уникальная ситуация, благотворно влияющая на политическую обстановку в регионе: широкое, с вовлечением всех слоев общества обсуждение программы и реализация проекта «Вместе. Пӗрле». Мало кто знает, его первоначальной целью было объединить сотни волонтеров и благотворителей по всей республике, чтобы оказывать в период пандемии помощь многим тысячам нуждающихся. Однако по мере реализации проекта его рамки значительно расширились, и он фактически трансформировался в общенациональный бренд, объединивших всех неравнодушных граждан Чувашии. Нет сомнения в том, что и после ликвидации пандемии проект «Вмсте. Пӗрле» не канет в лету.

Не менее значимым является и проект по увековечению трудового подвига жителей Чувашии, строивших в годы Великой Отечественной войны «Сурский рубеж» и Казанскую обводную оборонительную линию. Не случайно 2021 год указом Олега Николаева объявлен Годом «Сурского рубежа», потому что именно80 лет назад, в конце октября начались работы по строительству этих оборонительных линий. Инициативу Олега Николаева трудно переоценить. Решение Олега Алексеевича является данью памяти труженикам тыла, которые в суровых условиях зимы в рекордный срок выполнили задание правительства. И не только. В этом проекте, как ив «Вместе. Пӗрле», заключен огромный потенциал, способный сплотить все здоровые силы общества.

Серьезным испытанием для новой управленческой команды стала борьба с пандемией. Чувашия в силу ряда объективных причин, в основном из-за высокого уровня трудовой миграции оказалась в числе регионов с высоким риском распространения коронавируса, а значит, и падения экономики, ухудшения социального положения граждан. Но, к счастью, удалось значительно минимизировать потери, в частности, уменьшить долю выпадающих доходов. Секрет успеха прост – Олегу Николаеву добился, чтобы 8 ведущих промышленных предприятий республики были включены в федеральный перечень системообразующих, что позволило им продолжить работу в условиях коронавируса.

Не секрет, многие о программе высказывались осторожно и даже скептически. И их можно понять, ведь никогда перед республикой не ставились такие амбициозные задачи. Но главное было даже не в «громадье» планов, а в сроках их реализации. Фактически они не оставляли времени для раскачки. Дорог каждый день, каждый час…И прежде всего это понимает сам инициатор проекта превращения Чувашии в один из самых благополучных регионов России – Олег Николаев. Он умело пользуется своими лоббистскими возможностями, чтобы как можно быстрее достичь целей, намеченных в программе. Лишним подтверждением тому является приезд в августе-сентябре ряда федеральным министров в Чувашию. В ходе деловых встреч с ними были решены многие задачи, которые были обозначены в программе. Речь прежде всего идет об инвестиционной деятельности, без развития которой нет и развития экономики. Так, с Минэкономразвития России был решен вопрос о поддержке более 90 инвестиционных проектов на общую сумму около 50 миллиардов рублей.На пороге новых свершений стоит флагман чувашской индустрии «Промтрактор». Инвестиции в него могут составить 10 миллиардов рублей, в результате чего будет создано около 500 новых рабочих мест с высокой заработной платой. Но самое главное, значительно расширится линейка выпускаемой продукции – к ныне существующим моделям прибавятся другие, пользующиеся повышенным спросом не только в России, но и за рубежом.

Большой резонанс получила и беседа Владимира Путина по ВКС с Олегом Николаевым, которая состоялась 3 сентября. Как выяснилось, Президент России в курсе большинства событий, которые происходят в Чувашии. Он высоко оценил усилия правительства республики и пообещал оказывать поддержку в выполнении планов и задач в рамках реализации национальных проектов и программ.

В рамках обсуждения инвестиционных проектов много было сказано и о территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Но дело не ограничилось только обсуждением, как не раз бывало прежде. Например, уже нынешним летом в ТОСЭР «Канаш»начались предварительные работы по реконструкции местного элеватора. Здесь в ближайшие 5-7 лет число предприятий – резидентов ТОСЭР планируют довести до 17. Для них улучшается инфраструктура: на днях запущен новый газопровод, обеспечивающий, в том числе, и промышленные площадки.

Перезапущен процесс создания ТОСЭР в Новочебоксарске, скоро начнется строительство технопарков в Чебоксарах, Новочебоксарске, Мариинском Посаде и Цивильском районе, агропромпарка в Батыревском районе и ряда других объектов.

Большое внимание уделяется развитию АПК, который стал драйвером роста экономики и который меньше всего пострадал от пандемии. Большим подспорьем для аграриев Чувашии стало и увеличение государственной поддержки АПК республики. Так, в 2020 году они получат два миллиарда 600 миллионов рублей, что на 14% выше, чем годом раньше. Система льгот и субсидий, которая разработана и активно применяется в республике, позволила почти на половину увеличить закупки сельхозтехники. Это стало возможным благодаря тому, что республиканские субсидии позволяют покрыть до 40% затрат на приобретение техники. Кроме того, подписано соглашение с АО «Росагролизинг» о льготном лизинге для сельхозпредприятий Чувашии. Объем заявок на поставки техники благодаря соглашению превысил 588 миллионов рублей.

Сегодня селяне в Чувашии говорят: «Наконец-то правительство республики вспомнило о нас! Теперь у нас появилась надежда, что деревня в Чувашии не умрет». Есть, естьу них причина быть оптимистами!Не успели они прийти в себя от решения правительства выделить деньги на содержание дойных коров в подворьях, как очередная радость: к 100-летию Чувашской Республики выделено каждому населенному пункту на благоустройство и решение первоочередных задачпо 100 тысяч рублей. Есть повод радоваться и горожанам, ибо городам и райцентрам досталось денег еще больше – в зависимости от численности населения. Кроме того, запущен уникальный проект «Чувашской сельской ипотеки», которая позволит многим категориям граждан получить кредит на строительство жилья в сельских районах всего под 0,1-2% годовых. И этой возможностью граждане уже активно пользуются.

Конечно, какими бы грандиозными ни были планы, нельзя забывать и о человеке, ведь по большому счету именно к его благополучию сводятся все программы и проекты. Очень важно, чтобы каждый житель Чувашии на себе почувствовал реальную поддержку государства. И она уже оказывается. Так, полным ходом идет процесс по заключениюсоциальных контрактов, позволяющих государству оказать прямую финансовую поддержку, а также помощь в трудоустройстве и обзаведении собственным малым бизнесом людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В полтора раза – со 100 до 150 тысяч рублей – увеличен региональный материнский капитал, причем теперь из этой суммы сразу можно получить на руки 20 тысяч рублей на неотложные нужды. Ощутимой прибавкой в семейной кассе и станут ежемесячные денежные выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Нельзя забывать и о том, что ветераны Великой Отечественной получили из бюджета республики дополнительные выплаты ко Дню Победы — по 25 тысяч рублей.

Сделано действительно немало. Есть повод для осторожной радости. Почему для осторожной? Да потому, если мы все вместе не объединимся, если не будем «Пӗрле», то первые ростки будущего могут завянуть. Сегодня наша судьба – в наших руках.

Алексей Кряжинов.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"