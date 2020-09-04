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Новости » Союз профессиональных писателей Чувашской Республики пополнился молодыми силами

15:49 04 сентября 2020 г.

 

Союз профессиональных писателей Чувашской Республики пополнился молодыми силами

На очередном заседании правления Союза профессиональных писателей в числе других вопросов рассматривали кандидатуры авторов, подавших заявки для вступления в Союз. Среди кандидатов на высокое звание профессионального писателя были и молодые авторы Мальвина Петрова и Инесса Шашкина, чьи имена в последние годы стали хорошо известны в литературном мире и среди читателей. Они со своими яркими произведениями буквально ворвались в среду пишущих и ищущих свой стиль слова братии.

Хоть и считается, что в большую литературу может прийти только уже опытный автор, который многое видел и пережил, но бывают и исключения. Мальвина Петрова и Инесса Шашкина – это как раз тот случай, когда молодые силы способны своими литературными творениями в хорошем смысле перевернуть в душе все с ног на голову, могут держать читателя в напряжении до самого конца своего произведения. В этом можно убедиться, прочитав сатирические басни М. Петровой и рассказы И. Шашкиной, опубликованные в недавно вышедшем в Чувашском книжном издательстве сборнике «Пирӗшти патне янӑ çыру» (Письмо ангелу).

«Вступление в Союз – это, наверное, самое долгожданное и знаменательное событие в жизни каждого пишущего человека, широко открывающее двери в большую литературу. Кандидатуры обоих авторов были поддержаны единогласно. Союзу, а значит, и всей современной чувашской литературе, как никогда нужны талантливые молодые авторы, их своеобразное мышление и стратегическое видение событий, ведь им придется развивать нашу родную литературу и в век интернета вести за собой читательскую аудиторию, – говорит председатель правления Союза Лидия Филиппова. – Поздравляем наших замечательных молодых писателей с вступлением в Союз. Пусть впереди их ждут яркие победы на литературном поприще. Желаем им творческих успехов!»



Союз профессиональных писателей Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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