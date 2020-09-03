Встреча проходила в формате видеоконференции. Обсуждалось социально-экономическое развитие региона, в том числе ситуация с безработицей и санэпидобстановка по новой коронавирусной инфекции.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев попросил поддержки в решении вопроса с завершением строительства группового водовода для обеспечения качественной питьевой водой жителей южных районов республики.

Руководитель региона также рассказал главе государства об острой транспортной проблеме столицы региона, для решения которой необходимо строительство третьего транспортного полукольца.

В беседе с Президентом России была затронута и тема здравоохранения. Как отметил Олег Николаев, республика нуждается в новом инфекционном центре. Серьезная модернизация и реконструкция в связи с моральным и физическим износом основных лечебных фондов требуется Республиканской клинической больнице.

Стенограмма встречи размещена на официальном сайте Президента Российской Федерации.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"