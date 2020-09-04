4 сентября врио Главы Чувашии Олег Николаев в Доме Правительства провел встречу с заместителем Министра культуры Российской Федерации Ольгой Яриловой.

Ольга Ярилова подчеркнула, что в Чувашии в рамках подготовки к празднованию 550-летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области, да и не только, сделано очень много. «Вижу, как преображается столица Чувашии, регион становится одним из комфортных и красивейших в стране. Вам многое удалось сделать. Десятки учреждений культуры обновились. Мы в свою очередь реконструируем, реставрируем знаковые объекты, театры», – заметила она.

Заместитель Министра культуры Российской Федерации подчеркнула, что Чувашия может стать пилотным регионом развития высшего образования в сфере культуры и искусства. «Чувашия – один из немногих субъектов страны, в которых сохранились вузы культуры и искусства, региональные вузы. Безусловно, это важно. Этот вуз обеспечивает кадрами республику. В первую очередь, дома культуры, библиотеки, исполнительские факультеты. Предлагаем, чтобы Чувашия стала пилотным регионом по созданию образовательного консорциума – объединения нескольких вузов», – подчеркнула она.

Ольга Ярилова сообщила, что один из федеральных вузов уже согласился подписать соглашение с чувашским вузом о сотрудничестве и наставничестве. Заместитель Министра культуры РФ считает, что это только первое соглашение в рамках такого объединения, что к этой работе присоединятся и работодатели, и наука и все те, кто неравнодушен к развитию образования в сфере культуры и искусства.

Олег Николаев поддержал идею Ольги Яриловой и обязался со своей стороны оказать всяческое содействие.

Итогом встречи также стала договоренность о включении Чувашии в проект «Моя Россия», в рамках которого российские школьники посещают самые красивые и интересные места регионов страны. «Я думаю, это будет очень достойный, увлекательный маршрут, поскольку вижу, что в Чувашии меняются учреждения культуры, создаются новые интересные экспозиции в музеях, есть уникальный и единственный в стране музей вышивки. Со следующего года можем включить такой маршрут в нашу программу и привезти в Чувашию детей из других регионов, чтобы показать это великолепие, эту красоту», – заметила Ольга Ярилова.

Олег Николаев рассказал, что своим указом объявил 2021 год в Чувашской Республике Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. «Запланировали множество мероприятий. Хотелось бы это все закрепить монументальными сооружениями, которые бы передавали дух времени. Рассчитываем здесь на Вашу помощь. Надеемся, что поддержите наши начинания», – сказал он. Заместитель Министра культуры Российской Федерации сообщила в ответ, что в этом плане уже есть договоренность с Российским военным историческим обществом.

Олег Николаев и Ольга Ярилова также обсудили вопросы модернизации Чувашского государственного театра оперы и балета и других объектов культуры, получения федерального финансирования на эти цели.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"