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Актуально » Профсоюзы Чувашии отмечают 100-летие

15:45 04 сентября 2020 г.

 

Профсоюзы Чувашии отмечают 100-летие

4 сентября в Доме Союзов состоялось торжественное заседание совета Чувашского республиканского объединения организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф», посвященное 100-летию профсоюзов Чувашии.

В мероприятии принял участие врио Главы Чувашии Олег Николаев. Он поздравил ветеранов и активистов профсоюзного движения со знаменательной датой.

«Хочу со своей стороны обозначить важность вашей миссии по защите прав работающего человека и обеспечению поступательного повышения качества условий труда. На самом деле мы с вами действуем однонаправленно – органы государственной власти и руководство Чувашской Республики тоже нацелены на решение этих задач через создание современных предприятий, модернизацию производств, повышение производительности труда», – отметил в приветственном слове руководитель региона.

Врио Главы республики выразил уверенность, что совместные усилия органов власти, профсоюзных организаций и объединений работодателей позволят добиться максимальных результатов в обеспечении достойных условий труда жителей Чувашии.

Олег Николаев также вручил профсоюзным лидерам заслуженные награды и памятные медали в честь 100-летия Чувашской автономной области.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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