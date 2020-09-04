4 сентября врио Главы Чувашии Олег Николаев провел очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики. Докладывая о текущей ситуации по заболеваемости COVID-19 в регионе, министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов отметил, что она стабильная, количество новых выявленных случаев не увеличивается, при этом охват населения тестированием растет. Учитывая эти показатели, а также низкую заболеваемость среди детей, руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская допустила возможность возобновления деятельности дошкольных организаций с учётом соблюдению всех санитарных правил.

Руководитель республики согласился с тем, что этот вопрос наиболее часто задают в последнее время родители дошкольников, в том числе и в социальных сетях, и предложил разрешить возобновление деятельности ДОУ в полном объеме с обязательным соблюдением всех мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

«Учитывая стабильную ситуацию, давайте будем выходить на такое решение», – сказал он.

Напомним, что сейчас в детских садах работают лишь дежурные группы. Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев заметил, что после перехода на третий этап снятия ограничений произошел резкий рост количества детей, посещающих дежурную группу.

Участники совещания также обсудили вопросы организации процесса обучения в школах в дни проведения выборов – 11,12 и 13 сентября. Во многих учебных заведениях будут открыты участки для голосования.

«В эти дни, в пятницу, субботу, будет организовано дистанционное обучение, мы приняли принципиальное решение, что в дни голосования детей в школе быть не должно, чтобы не допустить их пересечения с избирателями. Это сделано для того, чтобы, во-первых, сохранить благоприятную эпидситуацию, а во-вторых – обеспечить безопасность самого избирательного процесса», - резюмировал Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"