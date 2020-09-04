Сегодня, 4 сентября 2020 г., глава администрации района Александр Николаевич Кузнецов вручил ключи от экскаватора МТЗ-82 муниципальному унитарному предприятию ЖКХ Красноармейского района. Функциональность экскаватора является весьма обширной. Данная машина используется при выполнении таких работ, как копание траншей, используемых для прокладки газовых сетей, трубопроводов, линий электрического снабжения, а также других видов связи. Также возможно засыпание ям и траншей, планирование площадок и др. Техническое оснащение данной модели делает возможной работу на всех видах грунта. Трактор куплен на собственные средства администрации района, чтобы ЖКХ своевременно, качественно и быстро устраняла аварии на тепло- и водоснабжениях.