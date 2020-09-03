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Новости » Глава администрации района А.Н Кузнецов проводит встречи с населением

15:41 04 сентября 2020 г.

 

Глава администрации района А.Н Кузнецов проводит встречи с населением

Сегодня, 3 сентября 2020 г., глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов встретился с активом Исаковского сельского поселения, с трудовым коллективом дополнительного офиса Россельхозбанка и с жильцами ул. Чапаева, Новая, Карла Маркса, Дружбы с. Красноармейское.

Александр Николаевич проинформировал о Комплексной программе социально-экономического развития района, рассказал о планах и перспективах на ближайшие 5 лет. В частности про капитальный ремонт МБДОУ «ДЮСШ», образовательных учреждений, здания клуба «Заволжский» филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», здесь же идут работы по благоустройству территории. Рассказал о строительстве тротуаров, протяженностью более 6 км в районе и 2 км в населённых пунктах, автодорог, футбольного поля с искусственным покрытием по ул. Механизаторов, автопарковок, которые за два года построили 15 и в процессе еще 2. Подробно остановился на реконструкции котельных в образовательных и культурных учреждениях, системы газоснабжения с. Красноармейское, нового очистного сооружения КОС-1400 со сливной станцией, водонапорных башен. Также готовы проекты трехэтажного Дома культуры на 300 мест, бассейна, стадиона по ул. Чапаева села Красноармейское.

Александр Николаевич выслушал все вопросы жителей и дал по ним развернутые ответы.

В селе Исаково глава администрации района А.Н. Кузнецов ознакомился с установкой детской площадки, которая реализуется по проекту местного инициативного бюджетирования.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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