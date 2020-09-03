Сегодня, 3 сентября 2020 г., глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов провел встречу с трудовым коллективом АО «Почта России».

Глава администрации района Александр Кузнецов рассказал о Комплексной программе социально-экономическом развитии района на 5 лет. В рамках программы будет реализовано 42 проекта инфраструктурной направленности и 22 коммерческих проекта на общую сумму 1740 млн. рублей. В эту программу также входит строительство футбольного поля с искусственным покрытием по ул. Механизаторов, стадиона по ул. Чапаева, автодорог, тротуаров, бассейна, Дома культуры на 300 мест, системы водоотведения дождевой воды (ливневка), реконструкция 19 водобашен, очистного сооружения КОС-1400 со сливной станцией, системы газоснабжения с. Красноармейское.

Александр Николаевич отметил, что почта из года в год идет в ногу со временем, находится в постоянном движении, развивается, внедряет новые услуги и повышает качество старых. Именно благодаря вам жители района вовремя получают свои посылки, письма, услуги.

В конце встречи присутствующие смогли задать интересующие их вопросы и получить ответы.