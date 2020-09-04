Новости » Олег Николаев предложил пробежать 10 километров вместе с работающей молодежью Чувашии

Олег Николаев встретился с работающей молодежью Чувашии и поддержал идею провести форум «МолГород» в октябре.

3 сентября кандидат на пост Главы региона Олег Николаев встретился с представителями работающей молодежи Чувашии. В конференц-зале АО «ЧЭАЗ» собрались председатели советов молодежи крупных предприятий, молодые активисты региона.

«Сейчас в Чувашии действуют 153 совета работающей молодежи, в том числе на всех крупных предприятиях, — так начал встречу Олег Николаев. — Это почти комсомольская организация — более 2 500 человек! Это отлично! Ведь это активные, осознанные молодые люди, которые знают, что хотят от жизни».

Каждый участник подготовил небольшую презентацию своего проекта или рассказал о том, как на его предприятии обстоят дела с поддержкой работающей молодежи и привлечением новых молодых кадров.

«У нас оплачивают обучение и переподготовку, выдают дополнительные стипендии, — отметила председатель совета молодежи АО «ЧЭАЗ» Татьяна Данилова. — Для знакомства вместо обычных экскурсий по предприятию мы проводим промышленный квест «Дорога в будущее». Школьники и студенты тщательно исследуют территорию предприятия – ищут подсказки и призы».

«А мы регулярно организуем большие спортивные и творческие мероприятия, слеты для молодежи не только района, но и всей республики», — подчеркнул инженер по автоматизированной системе управления производством филиала АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов», председатель совета работающей молодежи Эдуард Гаврилов.

Председатель Координационного совета работающей молодежи г. Чебоксары Анастасия Никишина рассказала о том, что проект развития советов работающей молодежи получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 1 800 000 рублей.

«Наша задача — до июля 2021 года значительно увеличить количество объединений работающей молодежи, — сказала она. – Поэтому мы запланировали проведение образовательных курсов, психологических тренингов и юридических консультаций, а также спартакиад и культурно-массовых мероприятий. Уже в октябре состоится выездная школа для 70 представителей советов работающей молодежи».

В ходе откровенного разговора «за чашкой чая» с молодыми лидерами Олег Николаев отметил, что работа на «удаленке» в период пандемии показала, что — это не просто возможно, а это — будущее для многих профессий.

«Это значит, что люди будут выбирать, где жить комфортно, экологично и есть удобная инфраструктура. Важно, чтобы молодежь не хотела уезжать в другие города на заработки, — продолжил Олег Алексеевич. — Именно такой мы видим Чувашию. Поэтому заложили в программу развития республики на 5 лет конкретные задачи: строительство новых спортивных объектов, больниц, губернаторский лагерь как «Артек» – за Волгой. Ну и конечно — создание новых предприятий с высокооплачиваемыми рабочими местами».

Руководитель волонтерского центра г. Чебоксары, координатор Народного штаба Станислав Трофимов обратился к руководителю региона с предложением вывести форум «Молгород», которому уже 12 лет, на федеральный уровень и пригласить участников из других регионов.

«Мы очень хотим провести наше мероприятие – пусть без палаток, как мы привыкли — в октябре этого года», — сказал СтаниславТрофимов.

Под одобрительные аплодисменты руководитель региона поддержал идею и согласился посетить «МолГород-2020».

Ведущая мероприятия, менеджер по коммуникациям и событийным проектам Чувашского отделения ПАО Сбербанк Наталья Альгешкина предложила Олегу Николаеву принять участие в «Зеленом марафоне-2021» и открыть его вместе с лидерами работающей молодежи.

«Согласен! Берем дистанцию 10 километров!» – ответил Олег Алексеевич. «Да, участвуют все без исключения, кто сегодня пришел на встречу, поэтому начинаем тренироваться с завтрашнего дня!» – под аплодисменты и смех подытожил кандидат на пост Главы Чувашии.

В конце встречи Олег Николаев поблагодарил молодежь за новые идеи и сказал: «Молодежь республики – это главный источник формирования ее будущей управленческой команды. Очень хочется, чтобы вы и каждый житель Чувашии гордились, что живете здесь, вдохновлялись этим и делали все, чтобы наша республика процветала! Будьте активными, не равнодушными и двигайтесь вперед!»

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"