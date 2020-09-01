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Новости » Чувашия может стать пилотным регионом развития высшего образования в сфере культуры и искусства

15:34 04 сентября 2020 г.

Чувашия может стать пилотным регионом развития высшего образования в сфере культуры и искусства

Инициативу озвучила заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, которая 4 сентября пребывает в республике с рабочим визитом. На встрече с врио Главы Чувашии Олегом Николаевым они обсудили перспективы сотрудничества в развитии высшего образования в сфере культуры и искусства. Встреча прошла 4 сентября в Чебоксарах в Доме Правительства.

«Чувашия один из немногих субъектов страны, в которых сохранились вузы культуры и искусства, региональные вузы. Безусловно, это важно. Этот вуз обеспечивает кадрами республику. В первую очередь, дома культуры, библиотеки, исполнительские факультеты. Предлагаем, чтобы Чувашия стала пилотным регионом по созданию образовательного консорциума – объединения нескольких вузов», – подчеркнула она.

Фото: cap.ru

Ольга Ярилова сообщила, что один из федеральных вузов уже согласился подписать соглашение с чувашским вузом о сотрудничестве и наставничестве. Заместитель Министра культуры РФ считает, что это только первое соглашение в рамках такого объединения, и что к этой работе присоединятся и работодатели, и наука, и все те, кто неравнодушен к развитию образования в сфере культуры и искусства.

Олег Николаев поддержал идею Ольги Яриловой и обязался со своей стороны оказать всяческое содействие.

Фото: из открытых источников

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