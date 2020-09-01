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Новости » Выборы-2020: 11 и 12 сентября школьники Чувашии учатся дистанционно

15:32 04 сентября 2020 г.

Выборы-2020: 11 и 12 сентября школьники Чувашии учатся дистанционно

4 сентября на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обсудили вопрос организации учебного процесса в дни голосования. Поскольку в школах будут работать участковые избирательные комиссии, в следующую пятницу и субботу дети будут учиться дистанционно.

Напомним, 13 сентября в Чувашии состоятся выборы Главы республики и депутатов в органы местного самоуправления. В этом году из-за коронавируса голосование пройдет в течение трех дней. 11 и 12 сентября все желающие смогут проголосовать досрочно. 13 сентября, воскресенье, останется Единым днем голосования.

«Мы принципиально приняли решение, что в дни голосования детей в школе быть не должно. Школьники не должны пересекаться с избирателями, которые приходят. Прежде всего, чтобы обеспечить безопасность в плане эпидемиологической ситуации. Есть и другие аспекты: обеспечение избирательного процесса и вопросы безопасности. Поэтому все дети будут переведены на дистанционный формат и заняты обучением», – пояснил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Вице-премьер Чувашии Алла Салаева добавила, что «каждая школа выстроила свой маршрут, составлен соответствующий график». Педагогов, которые задействованы в организации выборов, будут заменять их коллеги.

Фото: из открытых источников

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