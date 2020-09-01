Новости » Олег Николаев: за нарушения в организации школьного питания будут наказывать

Тему организации школьного питания подняли сегодня в Доме Правительства. Согласно поручению Президента страны все школьники России с 1 по 4 классы должны раз в день получать бесплатное горячее питание.

По словам заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашии Аллы Салаевой, в тех городах и районах, где работают крупные комбинаты питания, проблем возникнуть не должно. Работа там налажена, есть соответствующий контроль. Вопросы могут возникнуть в тех муниципалитетах, где сами школы или местные власти обеспечивают учеников питанием. Вице-премьер назвала 8 таких районов, которые до сих пор не пояснили, как будут обеспечивать младшеклассников горячим питанием.

Врио Главы Чувашии жестко раскритиковал руководителей этих муниципалитетов. «Я не понимаю, чем вы там руководствуетесь, когда не представляете информацию. Процесс организации питания школьников имеет важнейшее значение. Это – поручение Президента страны. И поэтому в тех районах, где это делается самостоятельно, а еще к тому же где не предоставляют информацию, – там и нужно все проверить более тщательно. И не дай бог будут какие-то нарушения – потом пеняйте на себя», — отметил Олег Николаев.

Также руководитель региона поручил держать на контроле организацию горячего питания учеников школы №1 в Вурнарах, которые вынуждены ходить в старое здание, потому что в новом до сих пор не завершен ремонт. Ребятам должны привозить горячее питание.

Ранее мы писали, о том, что из-за срыва ремонта местной школы в отставку пришлось уйти главе администрации Вурнарского района.