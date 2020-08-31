Новости » Эстафета «Советской Чувашии» вновь зовёт на старт!

В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции организаторы были вынуждены внести значительные изменения в программу и формат проведения самого масштабного легкоатлетического праздника. Впервые за всю историю спортивное мероприятие пройдет без зрителей. Для них будет организована трансляция соревнований в прямом эфире на Ютуб-канале и в социальных сетях издания.

Гораздо меньше станет и количество участников. Ограничения пока не позволяют выйти на старт спортсменам до 18 лет. Не смогут в этом году пробежаться и спортсмены, достигшие возраста 65 лет, так ярко заявившие о себе на предыдущих соревнованиях. Не позволяет эпидемиологическая обстановка посостязаться за медали "Советской Чувашии" спортивным семьям.

Изменения произошли и в основной группе, в которой участвуют команды предприятий, организаций, спортивных клубов и учебных заведений. Если раньше на дорожки выходили десять спортсменов от одной команды (пять мужчин и пять женщин), то нынче состав команды сокращен до шести человек (3+3).

Все спортсмены и представители команд, участвующие в награждении, должны иметь защитные маски и перчатки.

В общей сложности спортсмены разыграют восемь комплектов медалей в шести группах.

Зарегистрироваться на участие и получить нагрудный номер можно только 3 сентября в 15.00 в редакции газеты «Советская Чувашия» (Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 13, 4-й этаж). При регистрации необходимо предьявить справку о состоянии здоровья.

По материалам Минспорта Чувашии