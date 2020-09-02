30 августа на Казанском ипподроме состоялся грандиозный конноспортивный праздник. В рамках празднования Дня Республики Татарстан состоялся розыгрыш призов для лошадей рысистых пород, для участия в которых были приглашены лучшие лошади и наездники со всей европейской части страны. Среди рысаков можно было встретить лошадей, которые несколько недель назад боролись на Московском ипподроме за главный приз страны - Большое Дерби.



Представитель Чувашского Конного Завода - гнедой четырехлетний красавец Зов Предков РМ - под управлением своего бессменного наездника Валерия Краснова снова выиграл главный приз - ПРИЗ ФЕДЕРАЦИИ КОНЕВОДСТВА И КОННОГО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. Продемонстрировав великолепную резвость 1,58.5 на дистанцию 1600 метров, Зов Предков РМ в бескомпромиссной борьбе обошел своих именитых соперников, лидируя на дистанции от старта до финиша.

В числе основного из фаворитов был и Прайм Тайм СИН, которому Зов Предков РМ ещё совсем недавно уступил в розыгрыше Большого Всероссийского Приза Дерби в Москве, но Прайм Тайм СИН остался только вторым.



Поздравляем талантливого наездника из Новочебоксарска Валерия Краснова и его надёжного помощника Александру Булыгину с победой!!! Поздравляем весь коллектив Чувашского конного завода, подарившего всем нам повод для настоящей гордости!