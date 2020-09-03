Сегодня, 3 сентября, врио Главы Чувашии Олег Николаев принял участие в запуске автомобильной дороги по проспекту И. Яковлева в г. Чебоксары. Руководитель региона лично проверил качество проведённых работ, прошелся по новой пешеходной дорожке.

Реконструкция участка дороги от Канашского шоссе до кольца пр. 9-ой Пятилетки велась в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ремонтные работы шли в три этапа, продолжались меньше года. За это время строители полностью перенесли все подземные коммуникации, расширили саму дорогу до шести полос, обустроили пешеходные дорожки, также было смонтировано освещение, установлены светофоры и проведено озеленение.

«Меньше чем за один год этот проспект полностью преобразился. Теперь это современная магистраль с хорошим покрытием, где есть широкие тротуары – удобные как для пешеходов, так и для велосипедистов. Благодарю всех, кто работал на этом объекте, особенно сотрудников подрядной организации, которые, несмотря ни на какие трудности, работали в круглосуточном режиме, чтобы закончить ремонт в сжатые сроки», - сказал Олег Николаев, обращаясь к строителям.

Он также рассказал, что в дальнейшем благоустройство в этом районе города будет продолжено. Так, в ближайшие годы изменения коснутся парка «Дубовая роща». Напомним, горожане проголосовали за преображение парка еще два года назад, когда в Чебоксарах проводилось рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустраиваться до 2022 года.

«Мы приложим все усилия, чтобы преобразить эту территорию в максимально короткие сроки, чтобы жители города и прежде всего жители новоюжного района столицы получили замечательное общественное пространство, где можно будет гулять, отдыхать, заниматься спортом и проводить время в кругу друзей», - подчеркнул Олег Николаев.

Сегодня же в Чебоксарах запустили движение по Сугутскому мосту. Ремонт моста через реку Сугутку также выполнялся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков отметил, что долгое время мост находился в аварийном состоянии, но после проведения ремонтных работ автолюбители должны почувствовать разницу, оценить по достоинству новую дорогу. Отметим, что работы на этом объекте велись в два этапа: с мая по сентябрь 2019 года рабочие ремонтировали правую сторону моста, с марта по сентябрь 2020 года – левую.

«Можно сказать, что построен абсолютно новый мост. При этом мы впервые провели ремонт, не останавливая движение транспорта на объекте. Это очень важно. Те новые технологии и материалы, которые здесь применены, должны придать отличные качества мосту: долговечность, комфортность езды, безопасность. Это дает нам уверенность в том, что эта дорога будет служить долго, не разрушаясь, мы сможем эксплуатировать мост очень долгое время без проведения ремонтных работ», - резюмировал Олег Николаев в завершение своей поездки.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"