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Новости » Чувашия развивает сотрудничество с Российской академией наук

13:44 03 сентября 2020 г.

 

Чувашия развивает сотрудничество с Российской академией наук

2 сентября врио Главы Чувашии Олег Николаев в Москве провел встречу с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым. Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между Российской академией наук и Чувашской Республикой.

В рамках соглашения РАН и Чувашия будут осуществлять совместную деятельность в сфере реализации комплексных научных и научно-технических программ, формирования и поддержки проектной работы, способствующей развитию и вовлечению потенциала научных и инновационных организаций в экономику республики.

«Нам очень приятно оказаться в числе регионов, которые подписали соглашение с Российской академией наук. Регион, несомненно, заинтересован в фундаментальных научных исследованиях, которые мы бы могли продвигать дальше, применять уже с точки зрения прикладной науки и реализовывать в виде экономических проектов. Убежден, что наша совместная работа придаст новый импульс развитию научных исследований», – отметил врио Главы Чувашии.

Олег Николаев также выступил с предложением создать представительство РАН на территории Чувашской Республики в городе Чебоксары. По его словам, это позволит связать научно-исследовательскую работу в вузах и инновационную деятельность в организациях реального сектора экономики и будет способствовать качественному экспертному сопровождению стратегически важных проектов для региона.

Александр Сергеев выразил готовность сотрудничать с республикой в этом процессе, отметив, что «для РАН политика пространственного развития страны на научно-технологических рельсах является важной задачей».

Он также отметил успехи Чувашской Республики в области развития солнечной энергетики, заключив, что Чувашия в этом направлении становится одним из технологических лидеров страны.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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