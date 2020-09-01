1 сентября врио Главы Чувашии Олег Николаев посетил научно-производственное предприятие «Технотрон».

В сопровождении и.о. министра промышленности и энергетики Чувашской Республики Сергея Лекарева и директора предприятия Владимира Галкина руководитель региона познакомился с производством и номенклатурой выпускаемого оборудования. Ему также показали оборудование автоматической сварки и резки.

Как рассказал Владимир Галкин, их продукция широко используется в самых разных отраслях промышленности – нефтегазовом комплексе, энергетике, судостроении, атомной и космической сферах, машиностроении, металлообработке, на транспортных и строительных предприятиях. Главной особенностью НПП «Технотрон», как предприятия полного цикла, является возможность создания уникального оборудования для решения конкретных задач заказчика.

С врио Главы республики руководство предприятия обсудило вопросы дальнейшего расширения производства, в том числе перспективы строительства нового корпуса, а также возможные формы господдержки.

«У нас достаточно много форм поддержки, как республиканских, так и федеральных, которые направлены как раз на то, чтобы поддерживать инновационные предприятия, предприятия, осуществляющие производственную деятельность. Здесь и то, и другое присутствует. Кроме того, компания имеет хорошие показатели по производительности труда – это примерно 3 млн рублей на одного работающего. Такие предприятия, несомненно, заслуживают поддержки, и мы обязательно найдем форму и способы, чтобы их поддержать», – отметил Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"