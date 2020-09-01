АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Актуально » Олег Николаев посетил НПП «Технотрон»

13:19 02 сентября 2020 г.

 

Олег Николаев посетил НПП «Технотрон»

1 сентября врио Главы Чувашии Олег Николаев посетил научно-производственное предприятие «Технотрон».

В сопровождении и.о. министра промышленности и энергетики Чувашской Республики Сергея Лекарева и директора предприятия Владимира Галкина руководитель региона познакомился с производством и номенклатурой выпускаемого оборудования. Ему также показали оборудование автоматической сварки и резки.

Как рассказал Владимир Галкин, их продукция широко используется в самых разных отраслях промышленности – нефтегазовом комплексе, энергетике, судостроении, атомной и космической сферах, машиностроении, металлообработке, на транспортных и строительных предприятиях. Главной особенностью НПП «Технотрон», как предприятия полного цикла, является возможность создания уникального оборудования для решения конкретных задач заказчика.

С врио Главы республики руководство предприятия обсудило вопросы дальнейшего расширения производства, в том числе перспективы строительства нового корпуса, а также возможные формы господдержки.

«У нас достаточно много форм поддержки, как республиканских, так и федеральных, которые направлены как раз на то, чтобы поддерживать инновационные предприятия, предприятия, осуществляющие производственную деятельность. Здесь и то, и другое присутствует. Кроме того, компания имеет хорошие показатели по производительности труда – это примерно 3 млн рублей на одного работающего. Такие предприятия, несомненно, заслуживают поддержки, и мы обязательно найдем форму и способы, чтобы их поддержать»,  – отметил Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

 

 
 
 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика