Новости » Прошли встречи главы администрации района А.Н. Кузнецова с населением

Глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов провел встречи с активом Красноармейского сельского поселения и с жильцами многоквартирных домов № 61, 61/1, 63, 65/1, 65/2 по улице Ленина с. Красноармейское.

Александр Кузнецов отметил в своем выступлении, что Комплексная программа социально-экономического развития Красноармейского района на 2020 - 2025 годы ставит перед органами местного самоуправления и активом поселения амбициозные задачи. За этот период будет реализовано 42 проекта инфраструктурной направленности и 22 коммерческих проекта на общую сумму 1740 млн. рублей.

Александр Николаевич акцентировал внимание на проводимых работах по реконструкции системы газоснабжения в с. Красноармейское. Нехватка газа в системе газоснабжения создавала трудности. Этот вопрос удалось решить и в настоящее время в рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» проводятся работы по реконструкции системы газоснабжения с. Красноармейское. Это необходимо для обеспечения перспективы развития села и перевода многоквартирных жилых домов и общественных зданий на автономные источники теплоснабжения. Данные работы также ведутся для строительства бассейна и Дома культуры в с. Красноармейское.

Особое внимание Александр Николаевич уделил вопросам экономии бюджетных средств. Так в результате проведенных мероприятий по замене ламп уличного освещения на энергосберегающие, реконструкции котельных в образовательных и культурных учреждениях, оформления объектов и земельных участков в бюджете района сэкономлено более 15 млн. рублей. Все это позволило дополнительно направить средства на благоустройство территорий и улучшение благосостояния граждан.

Также, глава администрации района А.Н. Кузнецов проинформировал о строительстве тротуаров, футбольного поля с искусственным покрытием по улице Механизаторов, ремонте дворовых территорий. Рассказал о проектах строительства бассейна, дома культуры, новых очистных сооружений, системы водоотведения дождевой воды, модульных котельных. Также рассказал о планах благоустройства района.

В конце встреч Александр Николаевич выслушал все вопросы жителей и дал по ним развернутые ответы.