В рамках празднования Дня Знаний, в школах Красноармейского района проводились открытые уроки "Уроки мужества" с показом презентации на тему "История Сурского рубежа".

Сурский рубеж обороны - рубеж обороны, сооружение около реки Сура, построенное на территории Чувашской и Мордовской АССР, предназначавшееся для задержки гитлеровских войск на подступах к Казани наравне с Казанским оборонительным рубежом.

По территории Чувашской АССР Сурский рубеж проходил вдоль Суры по линии с. Засурское Ядринского района — д. Пандиково Красночетайского — с. Сурский Майдан Алатырского районов — Алатырь до границы с Ульяновской областью. В строительстве сооружения приняли участие десятки тысяч жителей ЧАССР. «Сурский рубеж» был построен за 45 дней.