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Новости » В Красноармейском районе проводились открытые уроки мужества

13:17 02 сентября 2020 г.

 

В Красноармейском районе проводились открытые уроки мужества

В рамках празднования Дня Знаний, в школах Красноармейского района проводились открытые уроки "Уроки мужества" с показом презентации на тему "История Сурского рубежа".

Сурский рубеж обороны - рубеж обороны, сооружение около реки Сура, построенное на территории Чувашской и Мордовской АССР, предназначавшееся для задержки гитлеровских войск на подступах к Казани наравне с Казанским оборонительным рубежом.

По территории Чувашской АССР Сурский рубеж проходил вдоль Суры по линии с. Засурское Ядринского района — д. Пандиково Красночетайского — с. Сурский Майдан Алатырского районов — Алатырь до границы с Ульяновской областью. В строительстве сооружения приняли участие десятки тысяч жителей ЧАССР. «Сурский рубеж» был построен за 45 дней.


Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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