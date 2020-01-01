Новости » «Единая Россия» предложила вернуться к страхованию от безработицы

Чтобы избежать ситуаций, когда сотрудники не получают все положенные им выплаты от работодателей

В условиях пандемии работодатели были вынуждены сокращать сотрудников — однако если проводить сокращение по закону, то это приводит к росту расходов. Поэтому руководители зачастую вынуждали своих работников увольняться по собственному желанию, чтобы не выплачивать все необходимые средства. Возращение к практике страхования занятости может сделать эту ситуацию более справедливой для всех сторон, отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев в ходе совещания по вопросам государственной политики в сфере занятости.

Подобного рода система страхования существовала в России ранее — однако тогда налогообложение было недостаточно отрегулировано. Это привело к тому, что организации старались различными способами снизить взносы, которые они платят — в результате эксперимент признали неудачным. По словам Андрея Исаева, сейчас в страховании могут участвовать и работники, и работодатели, и государство. Это может быть выгодно всем сторонам.

Во-первых, это помогло бы снизить расходы работодателей.

«При сокращении работника работодатель своевременно сообщает в службу занятости, и выплаты всех выходных пособий были бы возложены на нее (то есть, на государство, поскольку службы занятости финансируются из бюджета — прим.ред.)», — отметил Андрей Исаев.

Во-вторых, страхование дает гарантию для работника, что при увольнении он получит все, что ему причитается — Андрей Исаев подчеркнул, что в условиях пандемии многие сотрудники не воспользовались правом на получение предусмотренных законом средств. Кроме того, это поможет решить проблему с долгами по зарплате в обанкротившихся организациях.

«Каждый раз, когда возникает такая ситуация, и люди требуют выплаты за год-два-три, это становится головной болью для региональных и местных властей. Существование фонда защиты от безработицы, фонда занятости могло бы стать резервуаром, позволяющим частично решать и такого рода проблемы», — отметил парламентарий.

В Минтруде готовы обсуждать эту инициативу — в ведомстве отметили, что ее нужно проработать с профсоюзами и работодателями, чтобы не получить обратного эффекта.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что система служб занятости нуждается в глобальном реформировании. Это показала пандемия — ведомства в регионах не справлялись с наплывом заявок. Во-первых, службы должны работать как единый механизм во всех регионах России.

«Сегментированность службы приводит к ориентации ее работы на один регион, а нам необходимо, чтобы была единая система служб занятости по всей стране, только так можно обеспечить мобильность трудовых ресурсов», — сказал Сергей Неверов.

В частности, из-за этого складываются парадоксальные ситуации, когда человек, лишившийся работы в одном регионе, должен возвращаться в тот, где он прописан, чтобы получать пособия. В «Единой России» предлагают снять это ограничение и позволить гражданам вставать на учет в службу занятости по месту фактического пребывания.

Кроме того, пандемия вскрыла и другие системные проблемы, связанные с излишним бюрократизмом служб. К примеру, чтобы получать пособие после прекращения деятельности индивидуальному предпринимателю нужно было закрывать ИП. То же касается и самозанятых. «Единая Россия» считает, что эту ситуацию нужно менять.

«Может быть, достаточно было бы уведомления налогового органа и органа самозанятости о приостановке деятельности индивидуального предприятия или временном прекращении получения дохода для того, чтобы воспользоваться всеми правами», — сказал Андрей Исаев.

Обсуждение идей по реформированию системы занятости в стране продолжат на площадке «Единой России» — в нем примут участие представители профильных министерств и ведомств, профсоюзы и работодатели для того, чтобы найти решение, которое устроило бы все стороны. А уже в осеннюю сессию депутаты фракции намерены доработать поправки к законопроекту об изменении Трудового кодекса и принять закон, защищающий права работников на удаленке, в текущем году.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"