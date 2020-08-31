Чувашское книжное издательство выпустило новинку для юных исследователей малой родины – «Путешествие по Чувашии. Чӑваш çӗршывӗпе паллашар-и?».

Главные герои книги – Лиса-краса, Атнер и Эльби – отправляются в поход по республике из города Чебоксары. Их цель – посетить все районы региона. Яркие и красочные страницы издания расскажут об интереснейших достопримечательностях Чувашии. После каждого приключения юных читателей ждут интересные задания. Значение некоторых слов расскажет специальный «Словарик».

К книге также прилагается настольная игра с чувашскими матрешками и наклейками.

Автор-составитель – Ольга Васильева, руководитель проекта – Светлана Каликова, художник – Юлия Лутошкина.