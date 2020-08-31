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Новости » Издана книга для детей «Путешествие по Чувашии»

15:45 01 сентября 2020 г.

 

Чувашское книжное издательство выпустило новинку для юных исследователей малой родины – «Путешествие по Чувашии. Чӑваш çӗршывӗпе паллашар-и?».

Главные герои книги – Лиса-краса, Атнер и Эльби – отправляются в поход по республике из города Чебоксары. Их цель – посетить все районы региона. Яркие и красочные страницы издания расскажут об интереснейших достопримечательностях Чувашии. После каждого приключения юных читателей ждут интересные задания. Значение некоторых слов расскажет специальный «Словарик».

К книге также прилагается настольная игра с чувашскими матрешками и наклейками.

 

Автор-составитель – Ольга Васильева, руководитель проекта – Светлана Каликова, художник – Юлия Лутошкина.



По материалам "Чувашского книжного издательства"

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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