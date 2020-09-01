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Актуально » В День знаний в Чувашии открылась новая школа

15:44 01 сентября 2020 г.

 

В День знаний в Чувашии открылась новая школа

Сегодня, 1 сентября, врио Главы Чувашии Олег Николаев принял участие в церемонии открытия новой общеобразовательной школы на 165 учащихся в селе Байгулово Козловского района. На торжестве присутствовали министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Яковлев, депутат Государственного Совета республики Юрий Зорин, руководители Козловского района, учащиеся, педагоги и родители.

По оснащенности новая школа в селе Байгулово ничуть не уступает современным городским учебным заведениям. Все помещения оборудованы согласно образовательным стандартам, в помощь педагогам – новое компьютерное оборудование,  интерактивные доски, сенсорные панели. На первом этаже школы расположены кабинеты для начальных классов, здесь же находится столовая, медицинский блок, раздевалки, актовый зал и мастерская.  На втором этаже – классы для учеников постарше, учительская,  библиотека. Кроме того, у здания появился пристрой, там обустроили помещения для дошкольников с отдельным входом. Школа доступна и для людей с ограниченными возможностями здоровья, на входе есть подъемные платформы, а внутри – лифт.

«Новый учебный год в Чувашии начинается просто замечательно, мы открыли две новые школы. Одну, самую большую в ПФО, - в Чебоксарах и сегодня – в селе Байгулово на 165 мест. И вчера же мы заложили камень под строительство еще одной школы на 1650 мест в микрорайоне «Садовый». Уверен, что, если мы очень плотно поработаем, то нам удастся уже в этом учебном году запустить процесс строительства школы на 1500 мест в микрорайоне «Университетский-2» в Чебоксарах. У нас также запущено строительство школ и в сельской местности: в деревне Кашмаши Моргаушского района, в селе Шыгырданы Батыревского района. Эти школы мы в следующем году обязательно сдадим в эксплуатацию», - рассказал Олег Николаев в интервью журналистам сразу после осмотра новой школы.

Прямо из школы в Байгулово руководитель региона в прямом эфире поздравил с Днем знаний всех школьников, студентов и педагогов республики. В рамках телемоста с образовательными учреждениями он пообщался с коллективами Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, Чувашского государственного аграрного университета, Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, Канашского транспортно-энергетического техникума, школ города Чебоксары.

 

 Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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