Чӑваш Енӗн хисеплӗ ҫыннисем!

Хаклӑ преподавательсем, вӗренекенсемпе студентсем, ашшӗ-амӑшӗ!

Сире чаплӑ та чуна хумхантаракан уявпа – Пӗлӳ кунӗ ячӗпе са­ламлатӑп!

Чӑн малтанах, авӑнӑн 1-мӗшӗнче пуҫласа шкула килекенсене – пӗрремӗш классене – мӗнпур лайӑххине сунса чун-чӗререн саламлатӑп. Вӗсене малта ҫӗнӗлӗхсемпе пуян кӑсӑк та илӗртӳллӗ пурнӑҫ кӗтет.

Эпӗ тата университетсенчи, колледжсемпе техникумсенчи пӗрре­мӗш курссене, ҫавӑн пекех мӗнпур шкул ачипе студента, пӗлӳ тӗнчине илсе каякан ҫулпа малалла утӑмласа ҫирӗп ӑс пухма тӑрӑшакансене, ӑшшӑн саламлатӑп. Ҫӗнӗ ҫӗнтерӳсем тума ӑнтӑлни сире вӗренӳ ҫулӗ тӑршшӗпех вӑй парса хавхлантарса пытӑр!

Вӗрентекенсене уйрӑммӑн тав туса хӑваратӑп, вӗсен ӗҫӗ чӑннипех те пысӑк хисепе тивӗҫлӗ. Сире пултарулӑхра ҫитӗнӳсем, хавхалану, ҫи­рӗп сывлӑх, хӑвӑрӑн вӗренекенӗрсен юратӑвне тата хисепне туллин туйма сунатӑп!

Вӗренекенсемпе студентсен ашшӗ-амӑшӗ вара хӑйсен ывӑл-хӗрӗн ҫитӗнӗвӗсемпе мухтанма пултартӑр!

Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн

тивӗҫӗсене вӑхӑтлӑха пурнӑҫлакан Олег Николаев

Уважаемые жители Чувашии!

Дорогие преподаватели, учащиеся, студенты, родители!

Поздравляю вас с замечательным, трогательным и волнующим праздником – Днем знаний!

Прежде всего поздравляю тех, для кого 1 сентября начнутся удивительные школьные годы – наших первоклассников. Их ждет совершенно новая жизнь, полная увлекательных открытий.

Я поздравляю первокурсников университетов, колледжей, техникумов, а также всех школьников и студентов, кто продолжит свой путь в страну знаний, кто вновь окунется в учебу. Пусть стремление к новым победам сопровождает вас на протяжении всего учебного года!

Особые слова благодарности – учителям, чей труд заслуживает самого искреннего признания. Желаю вам творческих достижений, вдохновения, крепкого здоровья, любви и уважения ваших учеников!

А родителям учащихся и студентов желаю гордиться достижениями своих сыновей и дочерей!

Временно исполняющий обязанности

Главы Чувашской Республики Олег Николаев