Самое напряженное время для людей, работающих в сельском хозяйстве - уборочная страда.

По оперативным данным сектора по взаимодействию с организациями АПК и экологии администрации Красноармейского района на 1 сентября 2020 года в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах скошено и обмолочено зерновых и зернобобовых культур на площади 10725 га, что составляет 70,2 % от всей площади зерновых. Намолочено 36857 тонн, при средней урожайности 34,4 ц/га. Уборочной страдой заняты 48 комбайнов. На сегодняшний день 14 сельскохозяйственных предприятий завершили уборку зерновых культур.

Также на полях ведется работа по подготовке почвы под сев озимых культур под урожай 2021 года. На сегодняшний день подготовлено 3182 га. Озимые зерновые культуры засеяны на площади 1695 га, что составляет 37 % от доведенного плана.

Полевые работы продолжаются. Благо погодные условия позволяют убрать урожай вовремя.