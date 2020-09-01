Глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов провел встречу с жильцами многоквартирных домов 70, 70/1, 72-86 по улице Ленина села Красноармейское.

Во время встречи глава администрации района Александр Кузнецов проинформировал о социально – экономическом развитии Красноармейского района за 1 полугодие 2020 года, а также о Комплексной программе социально-экономического развития до 2025 года. Были обсуждены вопросы реализации проектов развития общественной инфраструктуры на территории села Красноармейское, перспективы развития новых микрорайонов, в том числе для молодых семей, благоустройства дворовых территорий, установки детских площадок, строительства тротуаров.

Также Александр Николаевич подробно рассказал о проектах строительства газопровода, бассейна, дома культуры, новых очистных сооружений, модульных котельных.

В конце встречи Александр Николаевич выслушал все вопросы жителей и дал по ним развернутые ответы.