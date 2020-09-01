АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Состоялась встреча с жильцами многоквартирных домов 70, 70/1, 72-86 по ул. Ленина села Красноармейское

15:41 01 сентября 2020 г.

 

Состоялась встреча с жильцами многоквартирных домов 70, 70/1, 72-86 по ул. Ленина села Красноармейское

Глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов провел встречу с жильцами многоквартирных домов 70, 70/1, 72-86 по улице Ленина села Красноармейское.

Во время встречи глава администрации района Александр Кузнецов проинформировал о социально – экономическом развитии Красноармейского района за 1 полугодие 2020 года, а также о Комплексной программе социально-экономического развития до 2025 года. Были обсуждены вопросы реализации проектов развития общественной инфраструктуры на территории села Красноармейское, перспективы развития новых микрорайонов, в том числе для молодых семей, благоустройства дворовых территорий, установки детских площадок, строительства тротуаров.

Также Александр Николаевич подробно рассказал о проектах строительства газопровода, бассейна, дома культуры, новых очистных сооружений, модульных котельных.

В конце встречи Александр Николаевич выслушал все вопросы жителей и дал по ним развернутые ответы.



 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика