Новости » В Чувашии подписано Соглашение о сотрудничестве в наблюдении за выборами

Общественная палата Чувашской Республики, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Республики и Штаб общественного наблюдения (ШОН) за выборами 31 августа подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в наблюдении за проведением выборов в сентябре 2020 года.

Соглашение призвано обеспечить прозрачность, честность и демократичность процесса выборов в республике. Подписи под документом поставили Председатель палаты Алексей Судленков, председатель ЦИК Александр Цветков и руководитель ШОН Дмитрий Донсков. Также аналогичное Соглашение о сотрудничестве было подписано между ШОН, ЦИК и некоммерческими организациями Чувашии.

Руководитель ШОН Дмитрий Донсков на церемонии подписания сказал следующее: «Мы заинтересованы в максимально широком наблюдении за ходом выборов. Хотим, чтобы они прошли кристально четко, чисто и прозрачно, в условиях настоящей конкуренции. Хочу еще раз пригласить всех желающих присоединиться к Штабу в этот важный для страны и республики год».

Председатель палаты Алексей Судленков также отметил большую значимость ШОН.

«У нас наступает очень напряженный график работы. Хочу пожелать успехов Штабу общественного наблюдения. Мы должны быть примером для других регионов России в том, как активно и честно контролировать ход выборов», — подчеркнул он.

В свою очередь Александр Цветков сказал, что создание Штаба выводит проведение избирательного процесса Чувашии на новый уровень.

«Вопросы общественного наблюдения выходят на первый план. Мы уже привыкли, что на всех проходящих выборах помимо наблюдателей от кандидатов появились еще и общественные наблюдатели. Сегодня мы становимся свидетелями того, как этот механизм выходит на новый качественный уровень у нас, в Чувашской Республике. Сегодня мы юридически закрепили создание Штаба общественного наблюдения, подписав соглашение с 7-ью ведущими некоммерческими организациями Чувашской Республики. Мы наполнили идею о ШОН его содержанием. Все организации взяли на себя обязательства направить своих представителей для осуществления общественного наблюдения. Мы уверены, что и другие организации присоединятся к ШОН. Тем самым мы создадим новую, независимую структуру, которая будет контролировать ход избирательного процесса, реагировать на возможные нарушения. Тем самым ШОН внесет свою значимую лепту в прозрачность выборов на территории Чувашской Республики».

В подписании соглашения ШОН и НКО приняли участие представители Совета муниципальных образований Республики, Союз «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф», Региональное отделение общероссийской организации «Союз пенсионеров России» по Чувашской Республике, Чувашская республиканская молодежная общественная организация «Чувашия Молодая», Союз «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики», Чувашское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Как сказал на подписании Соглашения с НКО директор Совета муниципальных образований Чувашии Станислав Николаев, создание Штаба и привлечение к процессу выборов всех заинтересованных сторон – очень положительное явление в жизни Чувашии.

«Это то, чего постоянно ждет наш избиратель – это открытость, гласность, равные возможности. Не будет поводов сомневаться в результатах выборов, всё будет проведено в соответствии с законом – вот эти главные составляющие и обеспечивает ШОН», — отметил он.

По словам Станислава Николаева, Совет объединяет 317 муниципальных образований Чувашии. Без участия общественников из муниципалитетов не обходятся ни одни выборы, подчеркнул он.