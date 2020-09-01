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Новости » Единая карта учащегося поможет родителям следить за питанием детей в школе

10:47 01 сентября 2020 г.

Единая карта учащегося поможет родителям следить за питанием детей в школе

ЕКУ – Единая карта учащегося – в новом учебном году продолжает работать. С ее помощью школьники также смогут оплачивать горячее питание, проезд на городском транспорте и услуги дополнительного образования. На основании конкурсных процедур уполномоченным оператором обслуживания карты стал ПАО АКБ «Авангард», сообщают в Управление образования администрации города Чебоксары.

Функционал карты позволяет собирать данные о посещаемости учебного заведения каждым школьником. А если установить на смартфон приложение «Школьная карта», то родители смогут ежедневно контролировать меню своих детей. В приложении также отображается информация о стоимости и о составе меню.

Напомним, что накануне вице-премьер правительства Чувашии Алла Салаева проверила качество школьных обедов.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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