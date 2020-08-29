Новости » Не все торговые центры Чувашии подписали декларации о соблюдении «ковидных» правил

Причем заполнение декларации о соблюдении правил деятельности на объектах торговли – необходимое условие для возобновления работы предприятий торговли в период действия режима повышенной готовности. Те же самые требования распространяются на кафе и рестораны, которые заработали на 3 этапе снятия коронавирусных ограничений. Речь об этом зашла на еженедельном совещании у врио Главы Чувашии Олега Николаева, которое состоялось 31 августа в Доме Правительства. Несмотря на то, что процесс заполнения декларации занимает порядка двух минут, большинство предпринимателей региона до сих пор не заполнили документ.

По словам и.о. министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрия Краснова, только порядка 10 из 150 предприятий торговли заполнили декларации. При этом, на прошлой неделе ведомство организовало рабочие встречи с представителями торговых центров, на которых были даны все необходимые разъяснения.

«Процедура заполнения деклараций не занимает много времени и усилий, мы сделали ее удобной и быстрой. Время заполнения занимает порядка двух минут. Сделать это можно на сайте Минэкономразвития Чувашии», — рассказал руководитель ведомства.

Олег Николаев поручил оперативно провести соответствующую работу по заполнению деклараций и максимально охватить предпринимателей. При том, врио Главы Чувашии добавил, что власти сделали шаг на встречу бизнесу, с их стороны необходимо соблюдение законодательных норм.

«Если мы договорились выполнять определенные нормы, то их необходимо выполнять. Органы исполнительной власти должны, в том числе, за счет поступательных, где-то может быть жестких действий, обеспечивать исполнение законных решений, принятых Оперативным штабом по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в регионе. Напомню, что в Чувашской Республике продолжает действовать режим повышенной готовности», — напомнил руководитель региона.

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