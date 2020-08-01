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Новости » Олег Николаев призвал кафе и рестораны соблюдать федеральное законодательство

14:52 31 августа 2020 г.

Олег Николаев призвал кафе и рестораны соблюдать федеральное законодательство

Об этом руководитель региона напомнил 31 августа на еженедельном совещании с органами власти республики в Доме Правительства. Ограничения и запреты на курение кальянов в ресторанах и кафе приняты на федеральном уровне. Закон вводит для кальянов, а также электронных сигарет и вейпов те же ограничения, что и для традиционных табачных изделий. Теперь нарушение этих ограничений повлекут за собой те же штрафы.

«У нас многие предприятия общественного питания «грешат» такого рода нарушениями: кальяны у нас курят везде и всюду. Я обращаюсь, прежде всего, к уважаемым предпринимателям – соблюдать федеральное законодательство», – обозначил Олег Николаев и поручил Минэкономразвития Чувашии подготовить соответствующие нормативные акты, а также провести в срочном порядке совещания совместно с Торгово-промышленной палатой и общественными объединениями, чтобы предприниматели осознали ответственность.

«Самое главное, речь идет о здоровье и благополучии населения. Именно это направление нашей деятельности должно стоять во главе угла», – добавил врио Главы Чувашии.

Напомним, что 28 августа Чувашия перешла на 3 этап снятия коронавирусных ограничений, который предполагает возобновление работы ресторанов, кафе, вузов, ссузов и школ при условии соблюдения ими всех необходимых правил безопасности.

Фото: фотобанк Pixabay

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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