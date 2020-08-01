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Новости » Минпромторг России поддержал 34 промышленных проекта из Чувашии

14:50 31 августа 2020 г.

Минпромторг России поддержал 34 промышленных проекта из Чувашии

Чувашию 28 августа с рабочей поездкой посетил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Сегодня с врио Главы Чувашии Олегом Николаевым они посетили в столице республики ряд предприятий и предметно обсудили конкретные проекты.

«Из 92 проектов, которые сформировали раздел промышленности при разработке Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на ближайшие пять лет, Минпромторг РФ сразу отобрал для конкретной поддержки 34 проекта. В настоящее время по 13 проектам уже подобраны формы поддержки, по остальным – идет работа», – рассказал Олег Николаев.

В интервью журналистам Денис Мантуров отметил прогресс в развитии промышленности региона. Приборостроительное предприятие «Элара» показывает расширение линейки продукции в сторону транспортного машиностроения, автопрома и других направлений. На «Концерне «Тракторные заводы» виден положительный тренд по восстановлению: там решили проблему по оздоровлению предприятия, по модернизации и по заказам. В целом экспозиция предприятий электротехнического кластера, которому были оказаны меры государственной поддержки, демонстрируют современную номенклатуру, которая, в свою очередь, уже открывает горизонты зарубежных рынков.

«Мы сегодня ознакомились с экспозицией по предприятиям, в первую очередь, электротехнического кластера, который зарегистрировали и предоставили меры государственной поддержки через субсидию по кластерам. И сегодня видим эти результаты. Коллеги выпускают современную продукцию востребованную не только у потребителя в России, но и за рубежом. Стоит отметить, что Фонд развития промышленности Чувашской Республики практически самый крупный в России. Объем его капитализации составляет 1,5 млрд. рублей. Кроме того, мы снизили планку средств, предоставляемых от регионального бюджета, до 10 процентов, то есть 90 процентов — это федеральное «плечо». Это значит, что мы можем поддержать региональные проекты на 15 млрд. рублей», – добавил федеральный министр.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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