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Новости » Все школы Чувашии получат современное оборудование для утреннего фильтра

14:49 31 августа 2020 г.

Все школы Чувашии получат современное оборудование для утреннего фильтра

28 августа Чувашию с рабочим визитом посетили полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Врио Главы Чувашии Олег Николаев показал гостям, как в регионе организован утренний фильтр для учеников и персонала заведения. Пока интерактивный комплекс для бесконтактной термометрии и дезинфекции рук установлен в чебоксарской гимназии №5, но в скором времени точно также оборудуют все школы Чувашии.

Интерактивный программно-аппаратный комплекс в считанные секунды измеряет температуру и бесконтактно обрабатывает руки антисептиками. Также аппарат идентифицирует личность ученика, фиксирует данные о состоянии его здоровья, которые затем сохраняются в электронном журнале.

Как рассказали журналистам, Чувашия попала в число трех пилотных регионов страны, где в новом учебном году школы будут оборудованы специальными устройствами, обеспечивающими проведение так называемого «утреннего фильтра».

По словам Дениса Мантурова, всего в республике ожидается поставка почти 500 таких комплексов российского производства.

Фото: cap.ru

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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