Роспотребнадзор согласовал переход Чувашской Республики на третий этап снятия ограничений. Об этом врио Главы Чувашии Олег Николаев сообщил 28 августа на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

На третьем этапе должна возобновиться работа общепита с определенными ограничениями. Также предлагается возобновление деятельности образовательных организаций – школ, ссузов, вузов и учреждений дополнительного образования.

«По дошкольным организациям пока решение не принято. Изучаем вопрос возможного открытия дошкольных организаций поэтапно, чуть позже», – отметила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике Надежда Луговская.

С введением третьего этапа снятия ограничений к привычной работе вернутся читальные и компьютерные зоны в библиотеках, а также органы записи актов гражданского состояния. Однако сохранятся ограничения по количеству участников торжественной церемонии бракосочетания.

Разрешено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях) при условии предварительного уведомления Роспотребнадзора и выполнения его методических рекомендаций.

При этом руководитель Управления Роспотребнадзора отметила, что сохраняется необходимость соблюдения масочного режима в транспорте, общественных местах, а также на предприятиях.

«В целом за неделю мы отмечаем достаточно стабильную ситуацию, принятые с нашей стороны меры дают положительный эффект. Но внимательность нельзя ослаблять. Чуть упустим ситуацию и сразу получим прирост. Поэтому ряд ограничений продолжит действовать до тех пор, пока остается угроза жизни и здоровью населения», – сказал Олег Николаев.

О начале нового 2020/21 учебного года в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции проинформировал министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев.

1 сентября традиционные линейки будут только для первоклассников. Для остальных классов вместо линейки пройдут классные часы.

Во всех школах в рамках утреннего фильтра детям (а также учителям и другим сотрудникам школы) будет измеряться температура.

Разрабатываются графики прибытия учеников в школу, их расписание, графики посещения столовой, чтобы перемены и время приема пищи у каждого класса были свои.

За каждым классом закреплен отдельный кабинет, учителя будут приходить туда для проведения уроков. Исключения составят предметы для которых нужно специальное оборудование – физика, химия, музыка, технология и физкультура. В учебных кабинетах будет установлено оборудование для обеззараживания воздуха.

День знаний в профессиональных образовательных организациях пройдет в онлайн-режиме. В целях исключения массовых скоплений студентов начало занятий скорректируют по курсам обучения.

Как и в школах отменяется кабинетная система обучения. Исключения составят предметы, для которых нужно специальное оборудование. Всего в новом учебном году за парты сядет более 145 тысяч школьников, в том числе около 17 тысяч первоклассников.

По программам среднего профессионального образования на первый курс принято на обучение 12204 человека, по программам высшего образования - 12521 студент.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"