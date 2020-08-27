В преддверии нового учебного года, 27 августа 2020 года, в Красноармейском районе состоялось традиционное августовское педагогическое совещание, тема которого «Воспитание и развитие личности как общенациональный приоритет».

На базе МБОУ «Красноармейская СОШ» работали 12 дискуссионных площадок.

Пленарная часть августовского педсовета состоялась в актовом зале администрации Красноармейского района.

На конференции принимали участие глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов, заместитель главы администрации Красноармейского района – начальник отдела образования Светлана Григорьева, председатель районной организации профсоюза работников образования Светлана Суховетрюк. руководители образовательных организаций и педагогические работники.

Глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов выразил в адрес педагогов района слова благодарности за нелегкий, но благородный труд, профессионализм и терпение, понимание и любовь к детям, пожелал в новом учебном году успехов, крепкого здоровья, благополучия, любви и уважения учеников. Лучшим учителям за многолетний добросовестный труд в системе образования Красноармейского района, достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения вручил Почетные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма администрации района.

С основным докладом выступила заместитель главы администрации – начальник отдела образования Светлана Григорьева. Проинформировала о достигнутых результатах, обозначила приоритетные задачи на новый учебный год в свете реализации региональных проектов национального проекта «Образование».

Светлана Григорьева пожелала педагогам Красноармейского района успешного начала нового учебного года, здоровья, благополучия, чтобы в коллективах образовательных учреждений стремились улучшать результаты работы.