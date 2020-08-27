Глава администрации района А.Н. Кузнецов ознакомился с ходом работ по прокладке газопровода в селе Красноармейское.

В рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» проводятся работы по реконструкции системы газоснабжения с. Красноармейское. Это необходимо для обеспечения перспективы развития села и перевода многоквартирных жилых домов и общественных зданий на автономные источники теплоснабжения. Работы выполняются подрядной организацией ООО «ПромТехСтройСервис». Стоимость выполняемых работ 12,3 млн. рублей.

Данные работы также ведутся для строительства бассейна и Дома культуры в с. Красноармейское.