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Новости » Реконструкция системы газоснабжения с. Красноармейское

14:28 28 августа 2020 г.

 

Реконструкция системы газоснабжения с. Красноармейское

Глава администрации района  А.Н. Кузнецов  ознакомился с ходом работ по прокладке газопровода в селе Красноармейское.

В рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»   проводятся работы по реконструкции системы газоснабжения с. Красноармейское. Это необходимо для обеспечения перспективы развития села и перевода многоквартирных жилых домов и общественных зданий на автономные источники теплоснабжения. Работы выполняются подрядной организацией  ООО «ПромТехСтройСервис». Стоимость выполняемых работ 12,3 млн. рублей.

Данные работы также ведутся для строительства бассейна и Дома культуры в с. Красноармейское.



 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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