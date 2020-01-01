Новости » Здоровое будущее: что делается в России для развития здравоохранения?

И что изменится в дальнейшем

По данным социологических исследований, тема здравоохранения остается в топе. И связано это теперь не только с существующими проблемами в отрасли, но и с пандемией – она ожидаемо обострила запрос людей на качественную медицинскую помощь. Эксперты отмечают, что если раньше люди в основном говорили о нехватке врачей, отсутствии необходимого медицинского оборудования, больниц или поликлиник в регионах и, как следствии, недоступности медицины в целом, то теперь еще и рассуждают о том, как изменилась инфраструктура здравоохранения в лучшую сторону. Это стало очевидным после того, как люди в массовом порядке непосредственно столкнулись с условиями пребывания в лечебных учреждениях и работой врачей. Престиж медиков соответственно также вырос, пропорционально положительным оценкам их деятельности.

Пандемия изменила многое — в первую очередь, сами больницы. В учреждениях кратно увеличили число специализированного оборудования. Сдвиг случился и в законодательстве. Госдума разрешила дистанционную продажу лекарств, упростила процедуру регистрации новых препаратов, сдержала рост цен на них в период пика. Эти меры, безусловно, не ситуативные, а результат не одного года работы. Просто COVID-19 выступил своего рода катализатором и ускорил принятие нужных решений. И, по сути, это только, что называется, верхушка айсберга. Потому что система здравоохранения всегда требует донастройки — и не всегда та же исполнительная власть может заметить, что те или иные изменения необходимы. Тогда на первый план выходят общественно-политические институты, которые напрямую общаются с людьми. «Единая Россия» четыре года назад запустила партийный проект «Здоровое будущее». При учете, что партия обладает самой разветвленной в стране сетью отделений, информация, которую она получает с помощью партпроекта, становится подспорьем для принятия конкретных решений.

«Мы со всеми работаем рука об руку — и в Госдуме, и с Правительством. Идеи, которые мы предлагали, воплотились в жизнь во многом благодаря партийным инструментам. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что есть задачи, которые не всегда может решить исполнительная власть. Она недостаточно гибкая, у нее не всегда есть достаточная обратная связь. Мы же, в свою очередь, ее обеспечиваем — региональные отделения формируют запрос, который есть и у пациентов, и у профессионального сообщества», — говорит координатор партийного проекта «Здоровое будущее», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

По словам парламентария, внутри партпроекта заложено несколько приоритетов — от бюджета, который выделяется на медицину, до развития первичной медико-санитарной помощи, лечения онкологических заболеваний, совершенствования школьной медицины, системы лекарственного обеспечения. Проект дает свои плоды — к примеру, детская медицина стала частью нацпроекта «Здравоохранение».

«Кроме того, мы помним последнее решение Президента о том, что часть налога на доходы граждан свыше пяти миллионов рублей будет направляться на лечение орфанных заболеваний. Этими вопросами мы также занимались», — напомнил Дмитрий Морозов.

Уже в 2020 году партпроект проверил, доходят ли до врачей выплаты, положенные им за работу в «красной зоне» во время пандемии. В результате справедливость в каждом конкретном случае восстановили — и освободили выплаты от НДФЛ.

Сейчас разрабатывается федеральный стандарт безопасности работы медиков — необходимость его внедрения была очевидна давно. Еще одна инициатива, которая стала актуальной в условиях пандемии — телемедицина.

Пакет поправок в закон, которые позволяют ставить диагноз и назначать лечение благодаря телемедицинским технологиям, принят во втором чтении.

«События последних месяцев наглядно показали необходимость внедрения новых — и в первую очередь дистанционных, — технологий в здравоохранении. «Единая Россия» еще в начале года призывала расширить возможности телемедицины, сделать ее полноценным инструментом работы с пациентами. Многие наши предложения нашли отражение в новом законе, который позволяет применять телемедицинские технологии при эпидемиях или чрезвычайных ситуациях. Этот закон был оперативно принят на фоне развития пандемии коронавируса при поддержке партии», — подчеркнул секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак.

«Нужно рассмотреть возможность, чтобы при клинических больницах были выделены ставки для врачей-стажеров. В период коронавирусной инфекции наши ординаторы показали себя с блестящей стороны», — выступил с предложением региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев. Напомним, что с 14 мая Федеральный центр был перепрофилирован в инфекционную больницу для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Ряд студентов-медиков в течение двух месяцев работали санитарами.

Николаев подчеркнул, что за последнее время были реализованы значимые проекты. Построена крупнейшая городская поликлиника в Чебоксарах, которая обслуживает 40 тысяч человек. Скоро будет запущен новый корпус детской инфекционной больницы. Завершается проектирование нового корпуса детской республиканской больницы.

С 2021 года на модернизацию первичного звена здравоохранения из средств федерального и республиканского бюджетов планируется направить более 5 млрд. рублей.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"