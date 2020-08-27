Новости » Руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами в Чувашии Дмитрий Донсков призвал кандидатов объединиться для контроля над ходом голосования

Руководитель ШОН Дмитрий Донсков заявил, что Штаб общественных наблюдателей за выборами (ШОН) должен вовлечь в себя как можно больше различных политических и общественных сторон, чтобы собрать по-настоящему заинтересованный коллектив.

«Мы приглашаем в Штаб представителей политических партий, представителей кандидатов на должность Главы Чувашии и представителей депутатов, выдвигающихся в муниципальные собрания. Также мы ждем в свои ряды жителей Чувашии и представителей некоммерческих организаций», — подчеркнул он.

В Чувашии 1156 участков, и на каждом планируется присутствие как минимум двух наблюдателей.

«Это уникальный процесс всеобъемлющего наблюдения. Активная работа Штаба позволит нам с уверенностью говорить, что мы сделали всё необходимое для прозрачности и открытости выборов. Такой широкий подход сделает выборы в Чувашии ярким и заметным событием для нашей Республики, особенно в 100-летие образования Чувашской автономии», — отметил Донсков.

Сегодня прошло заседание инициативной группы ШОН. На нем Дмитрий Донсков, общественный деятель Чувашии, руководитель проекта «Создание в Чувашии точек роста России» был избран руководителем Штаба.

Напомним, ШОН был организован 18 августа на базе Общественной палаты Республики. Ранее, 14 августа с инициативой создания подобного штаба выступил временно исполняющий обязанности Главы Чувашии Олег Николаев.

Председатель палаты Алексей Судленков сегодня на первом заседании ШОН еще раз подчеркнул цели и назначение Штаба – это проведение честных, конкурентных и максимально прозрачных выборов Главы Республики и депутатов в муниципальные собрания Чувашии. Для выполнения этих задач ШОН должен привлечь более 2 тысяч наблюдателей.

Желающие стать общественными наблюдателями смогут записаться по телефону, указанному на сайте Общественной палаты Чувашии. Кроме этого, планируется формировать наблюдателей через некоммерческие организации и муниципальные советы. Обучение наблюдателей будет идти по графику.

«После того, как мы определим корпус наблюдателей, будет сформирован график обучения. Рабочая группа, созданная из представителей Общественной палаты, будет выезжать в населенные пункты и проводить там занятия по правилам работы в качестве наблюдателя на выборах. Занятия будут проходит как в режиме видеоконференцсвязи, так и через личное общение на местах. У нас есть опыт подобной работы», — сказал Судленков.

Территориальные ШОНы будут формироваться на базе Общественных советов муниципалитетов. Судленков, как и Донсков, особо отметил, что всем политическим партиям, действующим на территории Чувашии, а также представителям кандидатов, участвующим в выборах, будет направлено предложение войти в состав ШОН.

Инициативная группа сформирована из членов Общественной палаты Чувашской Республики и представителей некоммерческих общественных организаций Чувашии. В том числе, на заседании присутствовали представители Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин России», Адвокатской палаты Республики, некоммерческого партнерства «Мегацель – Лучший Город», Нотариальной палаты Республики, Республиканской ассоциации замещающих семей, Чувашской республиканской общественной организации по формированию гражданского общества «Совет отцов Чувашии», Регионального отделения общероссийской организации «Союз пенсионеров России», Чувашской республиканской организации Общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны».