Новости » В «Единой России» подвели итоги конкурса на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны

В финал вышли 148 музеев-победителей регионального этапа конкурса

В «Единой России» определили победителей федерального этапа всероссийского конкурса проекта «Историческая память» на лучший школьный музей, уголок или комнату памяти Великой Отечественной войны. Эксперты определили победителей в двух номинациях – «Городской музей» и «Сельский музей». Ими стали 94 школы.

Заместитель секретаря Генсовета партии, координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн рассказал, что в конкурсе приняли участие 3176 школ, то есть каждая двенадцатая школа в России.

«Для награждения федеральных победителей – а это 16 руководителей музеев и 16 учащихся-активистов музейного дела из восьми федеральных округов – планируется пригласить в Москву 7 сентября», – сообщил он.

В Приволжском федеральном округе первое место занял Музей истории куйбышевцев-выпускников Соловецкой школы юнг Военно-Морского Флота СССР МБОУ «Школа № 174 им. И.П. Зорина» в Самаре.

Лучшим городским школьным музеем в Южном федеральном округе признан Музей подводников севастопольской школы № 4.

Победителем в СЗФО стал музей школы № 3 в городе Лодейное Поле Ленинградской области.

Победу на конкурсе среди музеев Уральского федерального округа одержал музей боевой славы СОШ № 30 имени 10-го Гвардейского УДТК» города Дегтярск Свердловской области.

Отметим, в финал попали 148 презентаций музеев-победителей регионального этапа конкурса, который проходил c февраля по май. В нем участвовали музеи из 77 субъектов РФ, в том числе из Чувашии: школ Чебоксар, Новочебоксарска, Шумерли и других городов и районов республики.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"