Новости » Алексей Ладыков назвал опыт Москвы полезным для Чебоксар

На днях власти Чувашии и Москвы договорились продолжить межрегиональную экономическую интеграцию и укреплять связи в социально-значимых направлениях деятельности между республикой и столицей страны. Напомним, что соглашение 24 августа подписали врио Главы Чувашии Олег Николаев и мэр Москвы Сергей Собянин.

В общении с журналистами глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков прокомментировал событие как значимое для республики в целом и столицы Чувашии в частности: «Опыт Москвы полезен для Чебоксар как в организации общественных пространств для горожан, так и в организации пассажирских перевозок, торговли, в формировании архитектурного облика города».

Фото: gcheb.cap.ru