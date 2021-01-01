Новости » «Единая Россия» предложила механизмы бесплатного подключения жителей страны к газу

Затраты на себя возьмет «Газпром»

Сейчас Россия газифицирована на 70%. Президент Владимир Путин поручил поэтапно довести этот показатель до 100% к 2030 году. Однако при существующей системе подключения к газу есть риск, что данная задача не будет выполнена. Поэтому в «Единой России» предложили ряд механизмов, которые обеспечат достижение указанной цели, а подключение к газораспределительным сетям для граждан станет бесплатным.

Средняя стоимость подключения к газу сегодня составляет порядка 400 тысяч рублей, напомнил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании по вопросу газификации регионов с участием профильных министерств и ведомств. Сейчас за подведение газа отвечают регионы. «Газпром» строит магистральный газопровод, затем региональные компании заключают соглашения с жителями и проводят газ к домам. Цена может разниться в зависимости от того, на какой стороне улицы стоит дом — чем дальше от трубы — тем дороже. Бывали случаи, когда гражданам за эту услугу предлагали заплатить астрономические суммы — к примеру, в Тюменской области жителю одного села выставили счет на 28 миллионов рублей. Все потому, что магистраль была перегружена, и до его дома нужно было тянуть 41 километр труб. В «Единой России» считают, что доведение газа до дома должно быть бесплатным для граждан — они должны платить только за газовые котлы или плиты. Все работы должен проводить за свой счет «Газпром».

«При этом необходимо компенсировать компании понесенные затраты через предоставление мер государственной поддержки, например, через льготы по НДПИ, возможность выпуска бессрочных облигаций и других», — сказал Андрей Турчак.

Напомним, что 20 августа Чувашия и «Газпром» подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы. В соответствии с документом, «Газпром» планирует построить на территории региона межпоселковые газопроводы общей протяженностью около 73 км. Одним из важнейших проектов является завершение газификации Заволжской территории г. Чебоксары, отмечал врио Главы республики Олег Николаев: «Реализация данного проекта важна для всей республики как с точки зрения развития туризма, так и для отдыха местного населения». В Заволжье планируется создать крупный туристско-рекреационный кластер.

Кроме бесплатного подключения, в Минэнерго поддерживают и идею введения «единого окна». «Люди должны иметь возможность получить услугу через МФЦ или газораспределительные организации, а не бегать по инстанциям. Также должен действовать единый и понятный стандарт сроков подключения домовладений», — подчеркнул Андрей Турчак.

Эти и другие предложения должны лечь в основу федерального проекта «Газификация и газоснабжение регионов Российской Федерации на период до 2030 года». В нем будут определены конкретные целевые показатели по регионам, контрольные точки, сроки реализации и объемы финансового обеспечения. Таким образом, мероприятия по газификации синхронизируются с нацпроектами, их темпы возрастут, также будет определен единый оператор газификации для каждого региона. Именно на нем будет лежать ответственность за доведение газа от трубопровода до каждого дома.

Для детальной проработки вопроса «Единая Россия» создаст рабочую группу, в которую войдет руководство «Газпром межрегионгаз», представители Минсельхоза, Минфина и Минстроя. Кроме того, партия запустит новый партпроект, с помощью которого будет контролировать газификацию на местах. В том числе с ним «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"