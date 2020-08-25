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Новости » Министр Михаил Анисимов прокомментировал сотрудничество Чувашии и АНО «Цифровая экономика»

10:38 26 августа 2020 г.

 

Министр Михаил Анисимов прокомментировал сотрудничество Чувашии и АНО «Цифровая экономика»

В Москве 25 августа состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и АНО «Цифровая экономика». Напомним, что соответствующий документ сегодня подписали врио Главы Чувашии Олег Николаев и генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов заявил, что для промышленности региона это сотрудничество означает вектор к повышению производительности труда и переходу на более качественный уровень.

«Это могут быть абсолютно любые решения, начиная от автоматизации процессов делопроизводства вплоть до внедрения промышленных роботов. Мы видим, что у нас создаются предприятия, на которых уже минимальное число сотрудников. К примеру, если раньше токари полностью стояли за станками и это был труд человека, то сейчас уже эту же функцию можно доверить искусственному разуму, который это сделает с более высокой точностью и высокой продуктивностью», — прокомментировал он.

По материалам ИА "Чувашинформ"



Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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