Вышел в свет очередной номер журнала «Халăх шкулĕ – Народная школа».

На первой странице обложки журнала — поздравление врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева с наступающим Днём знаний.

В разделе «Качество и доступность образования» – востребованная сегодня технология самоанализа в помощь повышению мотивации педагогов к непрерывному развитию профессионально-личностных компетенций. Кандидат педагогических наук Н.Н. Андреева исследует, как работает эта технология на практике.

В этом же разделе Ольга Никитина беседует с кандидатом социологических наук, доцентом Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, преподавателем социологии и философии Алексеем Карповым о курсах по программе «Образ и идея России в отечественном интеллектуальном наследии».

В разделе «Лидеры образования» можете прочитать интервью с учителем географии Шоршелской школы, вошедшей в пятёрку лучших учителей года Чувашии – Анастасия Тарасова: «Если у тебя неравнодушное сердце и чуткая душа – иди в школу». А после интервью размещен сценарий урока от Анастасии Витальевны «Географическое положение и история исследования Антарктиды».

В разделе «Год памяти и славы» опубликован сценарий спортивно-музыкального праздника «Аслă «Çĕнтерÿ кунне сума сăватпăр».

Раздел «Юбилей» открывает интервью известного чувашского поэта Петра Яковлева «Петĕр Яккусен: «Пурнăçăма сăввăмсемпе илемлетрĕм», которому в этом году исполнилось 70 лет.

К 125-летию со дня рождения Сергея Есенина размещена статья Василия Кервеня «Пирĕншĕн тăван поэт пекех». Здесь же он даёт свой перевод стихов русского поэта на чувашский язык.

В разделе «Воспитание» можете найти педагогический взгляд на разные аспекты воспитания.

Под рубрикой «Профессия моей мечты» представлены детские сочинения в рамках одноимённого конкурса.