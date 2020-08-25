Движение ЭКА запустило ежегодную Всероссийскую акцию «Лес вместо букета» и приглашают в День знаний дарить учителям саженцы деревьев вместо срезанных цветов, которые быстро погибают. Экологи предлагают вручить любимому учителю один общий букет от класса, а вместо нескольких десятков других сделать по-настоящему добрый и запоминающийся подарок - сертификат на посадку живых деревьев.

Для этого на сайте PosadiLes.ru можно выбрать определенное количество деревьев, внести пожертвование на их посадку и оформить специальный подарочный сертификат к 1 сентября, посвятив будущий лес любимому учителю, своему классу или школе.

Деревья будут высажены сразу в нескольких регионах России этой же осенью на лесных территориях, пострадавших от пожаров или насекомых-вредителей. После посадки все обладатели подарочных сертификатов получат фото и GPS-координаты леса.

«Мы приглашаем школьников и их родителей поддержать нашу акцию и подарить любимым учителям свой «маленький лес», который станет символом жизни и мудрости, и будет жить гораздо дольше, чем срезанные цветы», - говорит Елена Горохова, директор движения ЭКА.

В этом году акция “Лес вместо букета” проходит уже в пятый раз. Благодаря ее участникам были собраны средства на посадку более 100 тысяч деревьев, которые уже высажены в 7 российских регионах.

Движение ЭКА, основавшее проект «ПосадиЛес», занимается восстановлением и сохранением лесов с 2010 года и за это время посадило более 10 миллионов деревьев в 47 регионах России.