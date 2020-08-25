Врио Главы Чувашии Олег Николаев обсудил перспективы сотрудничества с генеральным директором государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Встреча состоялась 25 августа в Москве.

В ходе встречи глава Ростеха и врио Главы республики рассмотрели пути взаимодействия госкорпорации с предприятиями Чувашии в рамках реализации Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы.

Отдельное внимание было уделено научно-производственным возможностям и новейшим технологическим разработкам Ростеха, которые могут оказать большое содействие в реализации федеральных и региональных проектов на территории Чувашии.

Олег Николаев отметил важность внедрения высокотехнологичных и «умных» продуктов Ростеха в Чувашии, в том числе в целях совершенствования управленческих возможностей региональных властей.

В беседе с журналистами Олег Николаев подчеркнул, что «встреча с Сергеем Чемезовым позволит решить многие вопросы деятельности местных предприятий оборонно-промышленного комплекса, а значит, диверсификации экономики, как инструмента устойчивого развития региона».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"