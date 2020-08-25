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Актуально » Подписано соглашение между Чувашией и АНО «Цифровая экономика»

10:33 26 августа 2020 г.

 

Подписано соглашение между Чувашией и АНО «Цифровая экономика»

25 августа в Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и автономной некоммерческой организацией «Цифровая экономика».

Подписи под документом поставили врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев и генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

Предметом соглашения является сотрудничество сторон для реализации в Чувашской Республике мероприятий, направленных на обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике, социальной сфере, государственном и муниципальном управлении, в  том числе на основе решений, включенных в базу эффективных кейсов АНО «Цифровая экономика».

Врио Главы Чувашии Олег Николаев отметил, что в республике есть хорошие наработки в области кибербезопасности объектов электроэнергетики. По его словам, Чувашия могла бы выступить опорным регионом для дальнейшего развития цифровых технологий в этом сегменте.

«Мы имеем достаточно успешные практики, которые хотелось бы масштабировать не только для применения в различных отраслях экономики нашей республики, но и для того, чтобы предложить их другим регионам. Это расширит наши возможности с точки зрения оказания услуг», – сказал руководитель региона.

Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир выразил надежду, что диалог профессиональных команд в рамках подписанного соглашения обогатит стороны новыми компетенциями и будет максимально полезным для жителей региона и страны в целом.

«С помощью цифровых технологий можно качественно решать задачи на совершенно другом уровне, нежели они решались  аналоговым способом. Наша с вами задача, в том числе в рамках этого соглашения, –  максимально попробовать раскрыть этот потенциал цифры и донести его людям», – отметил он.

Участники встречи также обсудили итоги стратегической сессии «Цифровая прокачка бизнеса» в Чувашской Республике, которая проходила в Чебоксарах с 13 по 14 августа. Олег Николаев отметил, что от промышленных предприятий поступило много хороших отзывов. В дальнейшем, по его словам, в подобных сессиях по цифровизации будут участвовать и другие отрасли экономики и социальной сферы.

Справка:

«Цифровая экономика» – автономная некоммерческая организация (АНО) – создана лидирующими высокотехнологичными компаниями, чтобы обеспечить продуктивный диалог бизнеса и государства при реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В этом качестве организация поддержана Администрацией Президента Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

Учредителями организации являются Российская Федерация и компании, осуществляющие свою деятельность в сфере цифровой экономики («Ростелеком», «Мегафон», «Росатом», Сбербанк, АСИ, «Ростех», «Яндекс», «Открытая мобильная платформа», «1С», ООО «МЭЙЛ.РУ», МТС, НКО «Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий», ООО «ВЭБ Инновации», ООО «Рамблер Интернет холдинг», «Почта России», «Вымпелком»).

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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