25 августа 2020 г. глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов провел встречу с активом Пикшикского сельского поселения. Александр Николаевич проинформировал о комплексной программе социально-экономического развития района, рассказал о планах и перспективах на ближайшие 5 лет. Также были обсуждены вопросы реализации проектов на территории Пикшикского сельского поселения. Александр Николаевич выслушал все вопросы жителей и дал по ним развернутые ответы.

Также, сегодня знаменательную дату в своей жизни справляет долгожительница Красноармейского района – Шиверова Клара Фадеевна из деревни Ыхракасы, которой исполнилось 90 лет.

Глава администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецов, начальник отдела социальной защиты населения Л.В. Анисимова, глава Пикшикского сельского поселения В.Ю. Фомин, заведующая дополнительного офиса №8613/0312 С.Н. Иванова поздравили именинницу с днем рождения.

Александр Николаевич, поздравляя именинницу, выразил искренние слова уважения и восхищения поколению людей, переживших тяжелые военные и послевоенные годы. Отметил, что район гордится такими людьми, как Клара Шиверова и вручил ей поздравительный адрес от имени Президента России Владимира Путина. К поздравлениям присоединился Валерий Фомин, вручил памятный подарок. Гости пожелали юбилярше крепкого здоровья, благополучия, много-много счастливых дней в кругу родных и близких людей.