АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Глава администрации района Александр Кузнецов встретился с активом Пикшикского сельского поселения

10:22 26 августа 2020 г.

 

Глава администрации района Александр Кузнецов встретился с активом Пикшикского сельского поселения

25 августа 2020 г. глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов провел встречу с активом Пикшикского сельского поселения. Александр Николаевич проинформировал о комплексной программе социально-экономического развития района, рассказал о планах и перспективах на ближайшие 5 лет. Также были обсуждены вопросы реализации проектов на территории Пикшикского сельского поселения. Александр Николаевич выслушал все вопросы жителей и дал по ним развернутые ответы.

Также, сегодня знаменательную дату в своей жизни справляет долгожительница Красноармейского района – Шиверова Клара Фадеевна из деревни Ыхракасы, которой исполнилось 90 лет.

Глава администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецов, начальник отдела социальной защиты населения Л.В. Анисимова, глава Пикшикского сельского поселения В.Ю. Фомин, заведующая дополнительного офиса №8613/0312 С.Н. Иванова поздравили именинницу с днем рождения.

Александр Николаевич, поздравляя именинницу, выразил искренние слова уважения и восхищения поколению людей, переживших тяжелые военные и послевоенные годы. Отметил, что район гордится такими людьми, как Клара Шиверова и вручил ей поздравительный адрес от имени Президента России Владимира Путина. К поздравлениям присоединился Валерий Фомин, вручил памятный подарок. Гости пожелали юбилярше крепкого здоровья, благополучия, много-много счастливых дней в кругу родных и близких людей.


Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика