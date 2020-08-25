25 августа 2020 г. глава администрации района Александр Николаевич Кузнецов встретился с продавцами Красноармейского райпо.

В ходе встречи Александр Николаевич проинформировал о Комплексной программе социально-экономического развития Красноармейского района до 2025 года. В период с 2020 по 2025 годы в рамках программы будет реализовано 42 проекта инфраструктурной направленности и 22 коммерческих проекта на общую сумму 1740 млн. рублей. Подробно рассказал о проводимой работе и дальнейших планах по благоустройству территории района, сельских населенных пунктов, строительстве системы водоотведения дождевой воды (ливневка) в с. Красноармейское, автодорог и ремонту объектов социального значения.

Глава администрации района Александр Николаевич отметил, что проекты строительства бассейна и дома культуры на 300 мест в с. Красноармейское близки к завершению. Кроме этого в селе Красноармейское в этом году будет построено более 6 км тротуаров. Также, в каждом сельском поселении района проводятся работы по строительству тротуаров до социально значимых объектов, на которые администрация района выделило каждому сельскому поселению по 1 млн рублей. Готовится проектно-сметная документация очистного сооружения КОС-1400 со сливной станцией в с. Красноармейское.

В конце встречи Александр Николаевич поблагодарил всех присутствующих за их труд, отметил социальную значимость работы продавцов Красноармейского райпо и дал по всем заданным вопросам соответствующие разъяснения.