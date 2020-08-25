25 августа 2020 г. Красноармейский район с рабочим визитом посетил руководитель государственной службы Чувашской Республики Дмитрий Сержантов.

В ходе рабочей поездки Дмитрий Михайлович встретился с главой администрации Красноармейского района Александром Николаевичем. Они обсудили Комплексную программу социально-экономического развития Красноармейского района на ближайшие пять лет.

Глава администрации района Александр Кузнецов и руководитель государственной службы Чувашской Республики Дмитрий Сержантов провели совещание с работниками администрации района. На совещании Дмитрий Михайлович рекомендовал органам местного самоуправления Красноармейского района актуализировать работу в таких направлениях как: правовое просвещение и правовое информирование населения района, повышение качества оказания бесплатной юридической помощи и расширение ее доступности и др.

Также руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции уделил внимание вопросам формирования ЕГР ЗАГС. В настоящее время в рамках формирования в ЕГР ЗАГС в отделах ЗАГС Чувашской Республики ведется работа по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных с 01.01.1926 до 01.04.2015 и их передачи в ЕГР ЗАГС. Поставлена задача завершить эту работу к 1 ноябрю 2020 года.

В завершении рабочего визита Дмитрий Михайлович вручил главе Красноармейского сельского поселения Павлу Моисееву диплом Кабинета Министров Чувашской Республики за 3 место в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».